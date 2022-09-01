Звезда «Дома с прислугой» получит главную роль в приквеле франшизы «Омен»
Лондон, 1 сентября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Британская актриса Нелл Тайгер Фри («Дом с прислугой») сыграет в фильме «Первый Омен». Об этом 31 августа сообщило издание Deadline.
Цитата из видеоинтервью
Нелл Тайгер Фри
Режиссёром ленты выступит дебютант Аркаша Стивенсон, а над сценарием поработает Тим Смит («Север и Юг»). Детали сюжета фильма пока что держатся в секрете, однако создатели уже утвердили Тайгер Фри на главную роль.
Напомним, «Первый Омен» станет приквелом хоррор-франшизы «Омен». Премьера оригинальной ленты, рассказывающей о становлении Антихриста, состоялась в 1976 году.