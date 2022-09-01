Село Гордеевка, Курская область, 1 сентября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Курской области утром 1 сентября ВСУ пытались обстрелять приграничное село Гордеевка в Кореневском районе. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM На «дистанте»

Снаряды не долетели до населённого пункта, пострадавших нет, разрушений нет.

Рядом с селом Алексеевка Глушковского района военные работали над выполнением боевых задач.

Школа в Алексеевке и школа в соседнем с Гордеевкой селе Троицкое начали учебный год дистанционно. Дети и учителя находились дома. Причем в 17 домовладениях села Алексеевка, где из-за действий ВСУ регулярно страдает вышка сотовой связи, по распоряжению губернатора поставили усилители мобильного сигнала.