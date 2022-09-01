Улан-Удэ, 1 сентября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Депутат Народного хурала Бурятии Оксана Бухольцева (депутатская группа «Народный депутат») уезжает в Донецкую Народную Республику.

Александр Погожев ИА REGNUM Вечерний Донецк

Об этом написал в своём телеграмм-канале глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Провожаем Оксану Бухольцеву в Донбасс. Она будет в Донецке преподавать физику в школе. Потому что мужчины преподаватели мобилизованы на защиту своей Родины», — отметил священнослужитель.