Москва, 1 сентября 2022, 11:06 — REGNUM Москва и Ташкент динамично развивают свои отношения в духе стратегического партнёрства и союзничества. Об этом говорится в поздравительной телеграмме российского президента Владимира Путина своему узбекистанскому коллеге Шавкату Мирзиёеву по случаю Дня независимости Узбекистана.
Путин отметил общепризнанные успехи Узбекистана в экономической и социальной области, высокий авторитет республики на мировой арене и её важную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня.
Российский лидер пожелал Мирзиёеву крепкого здоровья и успехов, а жителям Узбекистана — счастья и благополучия.
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