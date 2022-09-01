Москва, 1 сентября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Москва и Ташкент динамично развивают свои отношения в духе стратегического партнёрства и союзничества. Об этом говорится в поздравительной телеграмме российского президента Владимира Путина своему узбекистанскому коллеге Шавкату Мирзиёеву по случаю Дня независимости Узбекистана.

Kremlin.ru Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев

Путин отметил общепризнанные успехи Узбекистана в экономической и социальной области, высокий авторитет республики на мировой арене и её важную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня.

Телеграмма Путина на сайте Кремля «Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества. Убеждён, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса взаимовыгодных двусторонних связей».

Российский лидер пожелал Мирзиёеву крепкого здоровья и успехов, а жителям Узбекистана — счастья и благополучия.

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