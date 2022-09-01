Симферополь, 1 сентября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Киевский режим делает всё, чтобы сорвать миссию МАГАТЭ и обвинить в этом Россию. Так прокомментировал атаку на Энергодар 1 сентября председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Министерство обороны России Запорожская АЭС

«С утра укронацисты остервенело атакуют Энергодар и ЗАЭС. Идут артиллерийские обстрелы, а на берегу Каховского водохранилища высажен десант. Киевский режим делает всё, чтобы сорвать миссию МАГАТЭ, обвинив в этом Россию. Им необходимо доказать мировому сообществу, что Россия не контролирует ситуацию на атомной электростанции и не может обеспечить её безопасность. И хотя всё в этих попытках шито белыми нитками, у тех, кто во всём готов обвинять Россию и во всём оправдывать [киевский режим], эта версия встретит понимание», — написал Константинов в соцсетях.

Спикер Госсовета подчеркнул, что «захвата» Энергодара и Запорожской АЭС Россия не допустит, однако, добавил он, реальные победы киевскому режиму и не нужны.

«Им достаточно виртуальных «перемог». На них он и нацелен, убивая мирных граждан и бездарно жертвуя жизнями своих военнослужащих», — написал Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России сообщило о попытке десанта ВСУ захватить Запорожскую АЭС, также сообщалось о массированном обстреле ВСУ места встречи миссии МАГАТЭ в районе станции. В настоящее время, как сообщается, члены миссии МАГАТЭ уже прибыли в освобождённую от националистов часть Запорожской области.