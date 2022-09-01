* талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 10:56 — REGNUM В афганской провинции Панджшер талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) угрожали некоторым жителям провинции принудительной миграцией. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Жители Афганистана (сс) U.S. Army. Staff Sgt. Michael Bracken

Согласно источникам, радикалы обратились к старейшинам долины Абдуллахейль в уезде Дара: »К пятнице этой недели либо сдайте членов фронта сопротивления, либо покиньте этот район».

По словам собеседников, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно принудительно выселили шесть семей из долины Абдуллахейль.

Радикалы пока ничего не сказали по поводу этих заявлений.

Напомним, что несколько дней назад поступили сообщения о принудительном выселении 27 семей в уездах Дара и Париян провинции Панджшер.