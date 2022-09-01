Красноярск, 1 сентября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Жителей Красноярского края предупредили о непогоде.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь

Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону, ссылаясь на прогнозы синоптиков, во второй половине дня 1 сентября и в течение суток 2 сентября в центральных районах края ожидаются сильные дожди.

Также прогнозируются грозы, западный ветер порывами 15-20 м/с, град.

Аналогичная погода ожидается днём 2 сентября и ночью 3 сентября местами в южных районах края.

Жителей региона просят соблюдать меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Санкт-Петербурга, Мурманска, Сыктывкара и Вологды в ближайшие дни ожидает погода, характерная для конца сентября.

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