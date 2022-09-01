Париж, 1 сентября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Камбоджийский оппозиционер Сэм Рейнси, находящийся в изгнании во Франции, предстанет перед судом 1 сентября в Париже после жалобы на клевету, поданной премьер-министром Камбоджи Хун Сеном, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Камбоджи

Соучредитель партии национального спасения Камбоджи, главной оппозиционной партии, 73-летний Сэм Рейнси долгое время боролся с Хун Сеном, прежде чем отправиться во Францию, где он живёт с 2015 года. Сэм Рейнси, который имеет французское гражданство, уже является объектом многочисленных судебных процессов в Камбодже, где, по его словам, его преследуют по политическим мотивам. В 2019 году он тщетно пытался вернуться в Камбоджу, что власти расценили как «попытку государственного переворота».

Согласно жалобе, поданной в Париж, Сэм Рейнси обвинил Хун Сена в причастности к гибели в 2008 году комиссара главы национальной полиции Камбоджи Хока Ланди.

«Хун Сен убил Хока Ланди с помощью бомбы, заложенной в вертолете, что привело к взрыву во время полета, 9 ноября 2008 года. Хун Сен решил убить Хока Ланди, потому что слишком много знал о проступках», — заявил Сэм Рейнси.

Следующие выборы в Камбодже запланированы на июль следующего года. Хун Сен будет баллотироваться на новый срок. Он хочет, чтобы его старший сын Хун Мане, генерал, прошедший подготовку в Великобритании и Соединенных Штатах, в один прекрасный день принял власть, но не назвал дату этой потенциальной преемственности.