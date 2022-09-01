Будапешт, 1 сентября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Страны Евросоюза и НАТО игнорируют «наплевательское» отношение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к киевскому режиму, заявил экс-посол Венгрии в НАТО и США Андраш Симони.

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По его словам, Орбану «плевать» на Киев. Симони назвал такую позицию в отношении конфликта угрозой, а не неприятностью.

«Я не думаю, что НАТО или Европейский союз воспринимают это всерьез. И я думаю, что это ошибка», — сказал он в интервью Politico.

Издание напомнило, что хотя Венгрия является членом НАТО и ЕС, она отказалась присоединиться к другим западным странам в оказании Киеву военной поддержки.