Москва, , 10:54 — REGNUM Из-за роста инфляции Германия рискует лишиться статуса ведущей европейской страны и перейти в разряд отстающих, а государство не сможет гарантировать привычный для населения уровень жизни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявила профессор финансового университета при правительстве РФ Леля Паштова.

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«По итогам 2022 года инфляция в ФРГ может превысить 10%, а, по некоторым прогнозам, подняться выше 40%. Это связано в первую очередь с газовым кризисом, который отразится на всей промышленности Германии, — сказал Паштова. — Уже сегодня введена жесткая экономия энергоресурсов по всей Германии, многие производственные компании вынуждены будут закрыться. Германские экономисты рассчитали, как будет развиваться экономика ФРГ, если немедленно прекратить поставки российского газа: ВВП Германии в 2022 году вырастет всего на 1,4%, а в 2023 году даже сократится на 2,3%».

По ее словам, нынешний уровень инфляции может показаться желаемым по сравнению с тем, что предрекают экономике Германии ее ведущие экономисты.

«Германия может из ведущей европейской страны перейти в ряды отстающих, а государство больше не сможет гарантировать привычный для немцев уровень благосостояния», — сказала Паштова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что, несмотря на высокое заполнение газохранилищ, ФРГ будет сложно пережить зиму без постоянных поставок голубого топлива из РФ.

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