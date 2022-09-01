Рязань, , 11:07 — REGNUM В Рязанской области, благодаря национальному проекту «Цифровая экономика», интернетом обеспечили объекты, которые ранее не имели высокоскоростного доступа к сети. Как сообщили в министерстве цифрового развития региона, среди таких объектов — общеобразовательные организации, администрации сельских поселений, фельдшерско-акушерские пункты, посты пожарной охраны, учреждения культуры, отделы Росгвардии и участковые пункты полиции. В настоящее время минцифры Рязанской области собирает обратную связь от муниципалитетов по работе с интернетом в социально значимых организациях.

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«Наша первоочередная задача — обеспечить стабильным интернетом социальные организации. Оптоволоконные линии связи проходят напрямую к фельдшерско-акушерским пунктам (ФАПам), школам и другим объектам. На сегодняшний день интернетом обеспечено 100% ФАПов, что считаем важным достижением. Сейчас прорабатываем возможность развития уже созданной инфраструктуры связи, чтобы проводным интернетом смогли пользоваться все жители населенных пунктов, где какие-либо объекты первоочередно получили доступ в интернет», — пояснил министр цифрового развития, информационных технологий и связи региона Андрей Ульянов.

В начале августа 2022 года рабочая группа в составе министра цифрового развития Андрея Ульянова, представителей Центра информационных технологий и АНО «Цифровой регион» совершила поездку в Кадомский район.

В селе Кочемирово Кадомского района Андрей Ульянов проверил ход строительства вышки сотовой связи, которая обеспечит населенный пункт мобильной связью и интернетом 4G. Опора станции уже установлена. До конца текущего года вышку оснастят оборудованием и запустят в работу.

Как отметила глава администрации Кущапинского сельского поселения Марина Михайлина, строительство вышки в Кочемирове — результат активности местных жителей, их участия во всероссийском голосовании в ноябре 2021 года.

«Мы очень рады, что в Кочемирове строится вышка. Население с нетерпением ждет, когда она начнет работать», — поделилась Марина Михайлина.

Обеспечение района связью и интернетом, функционирование в селах бесплатных вай-фай зон и другие вопросы министр цифрового развития региона обсудил с главами сельских поселений Кадомского района.

«Наша главная цель — повысить качество жизни населения. Сначала министерство проведет мониторинг результатов реализации федеральных и региональных программ на территории района. По результатам мониторинга будем планировать развитие района», — подчеркнул министр.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Цифровая экономика» включает развитие инфраструктуры связи и интернета в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных населенных пунктах России, что позволяет обеспечивать жителям доступ к современным цифровым услугам, включая дистанционное образование и телемедицину. Всего по национальному проекту на текущий момент широкополосным интернетом оснащено 75 тысяч социально значимых объектов.