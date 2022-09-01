Энергодар, Бывш. УССР, , 10:54 — REGNUM Всякий раз, когда прибывает западная делегация, объявляется режим тишины, но его соблюдает только российская сторона, отметил 1 сентября в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Запорожская АЭС Министерство обороны России

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«Вот и сегодня, видимо, [в Киеве] понадеялись, что мы проглотим и десант под прикрытием МАГАТЭ спокойно высадится и закрепится. Но наши ВКС решили иначе», — отметил военкор.

Ранее местные власти и министерство обороны России сообщили о попытке ВСУ высадить десант в Энергодаре утром 1 сентября, в день приезда делегации МАГАТЭ. Попытка пресечена, отметили в Минобороны.