Энергодар, Украина, 1 сентября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Всякий раз, когда прибывает западная делегация, объявляется режим тишины, но его соблюдает только российская сторона, отметил 1 сентября в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Министерство обороны России Запорожская АЭС

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«Вот и сегодня, видимо, [в Киеве] понадеялись, что мы проглотим и десант под прикрытием МАГАТЭ спокойно высадится и закрепится. Но наши ВКС решили иначе», — отметил военкор.

Ранее местные власти и Министерство обороны России сообщили о попытке ВСУ высадить десант в Энергодаре утром 1 сентября, в день приезда делегации МАГАТЭ. Попытка пресечена, отметили в Минобороны.