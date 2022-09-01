Москва, 1 сентября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Что хотят скрыть от миссии МАГАТЭ в итоге киевские власти, то, что российские власти уже знают, но одно дело — наше мнение, другое — миссии МАГАТЭ, пусть даже через особые мнения некоторых членов миссии, которые не захотят врать, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Запорожская ТЭС

«Запорожская АЭС более 10 лет эксплуатировалась с огромными нарушениями протоколов безопасности, ремонты проводились с нарушениями.

Вместе с американской компанией Westinghouse Electric реализовывался перевод на загрузку в реактор не российских тепловыделяющих сборок, а американских ТВС.

Вторая тема — это условия хранения отработавших свой ресурс ТВС. И тут много нарушений.

Третий вопрос — это использование ядерных материалов для создания грязной ядерной бомбы б. УССР.

Если миссия МАГАТЭ не будет врать, то получится, что США долгое время скрывали от Европы уровень опасности при эксплуатации всех АЭС на территории бывшей УССР, чтобы извлечь максимальную прибыль», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, представители МАГАТЭ планируют провести на Запорожской атомной электростанции несколько дней, заявлял глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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