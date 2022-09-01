Уфа, 1 сентября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Авиарейсы в Грозный возобновляются из аэропорта «Уфа». Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

Grozmer.ru Грозный

Сообщается, что с 18 сентября из Уфы снова можно будет улететь прямым рейсом в столицу Чеченской Республики.

Отмечается, что авиакомпания Utair будет выполнять рейсы еженедельно по воскресеньям. Перелеты будут осуществлять воздушные суда типа ATR-72 вместимостью до 70 пассажиров.

«Город Грозный стал одним из туристических центров Северного Кавказа. Гости республики могут посетить самую большую мечеть России — «Сердце Чечни», мемориальный комплекс Славы им. А. Кадырова, национальный музей и другие достопримечательности», — сообщает пресс-служба.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что из Башкирии могут открыть дополнительные авиарейсы в Узбекистан.