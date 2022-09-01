Курган, 1 сентября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В России по программе «Сельская ипотека» за первые полгода 2022 года приобретено 216 тыс. кв. метров жилья на сумму 10,3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дом в деревне Верхние Мандроги

Напомним, «Сельская ипотека» позволяет взять кредит на покупку или строительство домов по ставке от 0,1 до 3% годовых. В Курганской области наиболее активно этой программой пользуются жители Кетовского, Шумихинского, Куртамышского, Каргапольского районов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что российские власти приняли решение сделать бессрочной программу льготного кредитования «Сельская ипотека» по ставке 3%.