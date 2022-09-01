Энергодар, Украина, 1 сентября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Члены миссии МАГАТЭ прибыли в освобождённую от националистов часть Запорожской области. Об этом 1 сентября сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.

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По его словам, миссия МАГАТЭ уже прибыла в Запорожскую область. Планируется, что участники миссии посетят Запорожскую АЭС в Энергодаре.

Как сообщало ИА REGNUM, власти города надеются, что утренние обстрелы и другие провокации Киева не сорвут миссию МАГАТЭ.