Москва, 1 сентября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Ближний Восток, Индия и Азия могут стать тремя основными рынками сбыта российского золота, заявил 1 сентября глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

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По его словам, на российское золото существует стабильно высокий спрос, оно остается хранителем ценностей в международном финансовом обороте.

«Ближний Восток, Индия, Азия — вот три основных рынка (сбыта российского золота в перспективе)», — сказал Чекунков РИА Новости.

Министр добавил, что основная проблема золотопромышленников — не отказ от покупки металла, а инфраструктура финансовых расчетов.