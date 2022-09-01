Москва, , 10:46 — REGNUM В Донбассе и на освобождённых территориях б. УССР День знаний проходит штатно. Об этом министр просвещения России Сергей Кравцов заявил 1 сентября журналистам.

Школьная линейка 1 сентября Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Он отметил, что для учителей и родителей организована горячая линия методической помощи. Она действует в республиках Донбасса, в Запорожской, Херсонской, Харьковской областях.

«По имеющейся информации, сегодня в целом штатно идёт первое сентября», — сказал Кравцов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября все праздничные мероприятия отменены в городе Энергодаре Запорожской области. Киевские войска продолжают обстреливать город, есть раненые.

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