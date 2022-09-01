Москва, 1 сентября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Ситуация с газом в Европе в 2023 году станет еще более сложной, если санкции, мешающие ремонту агрегатов для «Северного потока», не будут отменены, об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских (СРЗП).

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что из-за антироссийских санкций немецкий концерн «Сименс» не может на постоянной основе осуществлять ремонтные мероприятия по обслуживанию агрегатов, обеспечивающих работу «Северного потока». Из-за этого и приходится использовать трубопровод лишь на малую долю от его полной мощности.

«В данной ситуации, я считаю, что должны руководство Германии и «Сименса», так как им принадлежит завод в Канаде, обсуждать и выводить из-под санкций все оборудование для «Северного потока», — сказал Ананских.

По его словам, определенные запасы в европейских хранилищах есть за счет того, что «Северный поток» достаточно долго работал на полную мощность.

«Но в следующем году «Северный поток», конечно же, не будет работать, потому что турбины просто остановятся и заполнить газовые хранилища одним СПГ из Америки совершенно не представляется возможным. Ситуация достаточно сложная и руководству европейских государств нужно принимать решения: они также будут морозить лет 7 своих граждан и убивать свою экономику или все-таки возьмутся за голову и начнут принимать меры, направленные на улучшение своей экономики», — сказал Ананских, отметив, что последнее невозможно без дешевых энергоносителей из России.