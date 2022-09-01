Кызыл, , 10:45 — REGNUM В Туве 1 сентября отмечают День исторической памяти и чести тувинских добровольцев, участвовавших в Великой Отечественной войне. Дата была утверждена в 2015 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Тувинские добровольцы-танкисты. Кызыл, 1943

1 сентября 1943 года состоялись торжественные проводы первых добровольцев, ушедших на фронт. В составе Красной армии они участвовали в боях против немецко-фашистских захватчиков.

На тот момент Тува являлась независимой народной республикой с населением 98 тыс. человек. Тем не менее, помимо отправки добровольцев, местные жители оказывали посильную помощь фронту и промышленности СССР.

«Для нужд фронта из Тувы отправлялись не только продукты питания, теплая одежда, но и был перечислен весь золотой запас государства. На войну добровольно уходили молодые парни и девушки, которые фактически являлись гражданами другого государства», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, что с начала специальной военной операции на Донбасс из региона также отправились добровольцы. В июне главе республики поступило благодарственное письмо от командира отряда в ЛНР, который рассказал о подвиге бойцов из Тувы.

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