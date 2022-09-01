Санкт-Петербург, , 10:52 — REGNUM Первого сентября в классы и аудитории Санкт-Петербурга пришли более 1 млн учащихся, из них 570 тыс. человек — школьники, 113 тыс. человек — учащиеся профессиональных колледжей, 336 тыс. — студенты вузов. В этом году в школы Петербурге пришли 67 тысяч первоклассников.

Школа №573 на Комендантском проспекте Петербурга Gov.spb.ru

«С учетом 295 тысяч воспитанников детских садов наша система образования охватит свыше 1 млн 314 тысяч юных петербуржцев», — говорится в тексте поздравления с Днем знаний от имени губернатора и главы Заксобрания Северной столицы.

Руководители города отметили, что в этом году в Петербурге распахнули свои двери 13 новых школьных зданий и 26 детских садов. В целом за три последних года открыто 44 школы и 120 дошкольных образовательных учреждений. В ближайшие два года будет введено в эксплуатацию еще 52 школы и 71 детский сад.

«Санкт-Петербург — один из признанных флагманов отечественной образовательной отрасли. Мы начинаем новый учебный год, возглавляя рейтинг Рособрнадзора по качеству обучения в школах <…> Несмотря на бессмысленные попытки Запада изолировать российскую науку и высшую школу, вузы Петербурга продолжают готовить высококлассных специалистов и занимают передовые позиции в мире по наиболее перспективным направлениям исследований», — подчеркнули Александр Беглов и Александр Бельский.

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