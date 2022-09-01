Санкт-Петербург, , 10:47 — REGNUM Прямой пассажирский поезд из Таганрога прибыл первым рейсом в Санкт-Петербург, сообщили 1 сентября в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

В поезде Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новый поезд сообщением Таганрог — Санкт-Петербург отправился 30 августа в первый рейс. Его запуск приурочен к 79-летию освобождения Таганрога и полного освобождения Ростовской области от оккупации немецко-фашистскими захватчиками в ходе Великой Отечественной войны. Вечером 31 августа первый поезд прибыл на Московский вокзал Петербурга.

«С 1 сентября поезд Санкт-Петербург — Таганрог — Санкт-Петербург будет курсировать ежедневно под номером 291/292. Из Таганрога он будет отправляться в 09:12 и прибывать в Северную столицу на следующие сутки в 21:05», — рассказали в ОЖД.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 17:34 и прибывать в Таганрог через день, в 05:53. Заметим, что графиком движения предусмотрены остановки в Ростове-на-Дону, Воронеже, Липецке, Москве, Твери и других населенных пунктах.

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