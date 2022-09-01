Белоярский, Свердловская область, 1 сентября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Изъятие приёмных детей в посёлке Белоярском Свердловской области из семьи участника специальной военной операции осуществляется в связи с отстранением приёмной матери от возложенных обязанностей. Это решение было направлено на соблюдение прав и законных интересов детей-сирот, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минсоцполитики.

pixeles Семья

По данным представителей опеки, в семье ранее якобы были сложности во взаимоотношениях между приёмной матерью и несовершеннолетними. Органы опеки предлагали женщине помощь специалистов для налаживания отношений с детьми, но эти предложения якобы отвергались ею.

Также в минсоцполитики заявляют, что одна из несовершеннолетних якобы заявила о жестоком обращении. Кроме того, в опеке получили заявления ещё двоих приёмных детей с просьбой забрать их из семьи.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в семье профессионального опекуна воспитываются три своих ребёнка и пятеро приёмных. Супруг женщины является участником специальной военной операции. По словам гражданки, у неё было недопонимание со старшей приёмной дочерью из-за использования мобильного телефона. В итоге девочка решила, что телефон ей дороже, чем семья, и написала заявление с просьбой забрать её в приют.

Под давлением школьницы подобное заявление написал 13-летний подросток. Однако когда 31 августа представители опеки пришли его забирать, то он отказался покидать семью и его пришлось выносить из дома.