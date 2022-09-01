Москва, , 10:43 — REGNUM Центральный банк Европейского союза не сможет остановить рост инфляции методами денежно-кредитной политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявил старший научный сотрудник Центра изучения проблем центральных банков РАНХиГС Юрий Перевышин.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«Скорее всего, на ближайшем заседании ЕЦБ повысит ставку на 0,5-0,75 п. п. За повышение ставки сразу на ¾ п. п. говорят как предварительные данные по инфляции в еврозоне за август, так и риторика членов совета управляющих ЕЦБ. Повышение ставки всего лишь на 25 б. п. представляется маловероятным в текущих условиях, — сказал Перевышин. — Основной источник ускорения инфляции в ЕС — рост цен в энергетике. Однако мерами денежно-кредитной политики повлиять на него затруднительно (а в 2023 году динамика цен в энергетике может стать дезинфляционным фактором), поэтому текущий цикл ужесточения монетарной политики – это в первую очередь воздействие на инфляционные ожидания».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что европейский регулятор может повторить ошибки Центрального банка РФ.

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