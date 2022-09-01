Петропавловск-Камчатский, , 10:43 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском более 30 участников форума «Экосистема. Заповедный край» из разных регионов России, а также из Донбасса, чуть не унесло в открытое море на сапбордах и каяках. Помощь ребятам оказали сопровождавшие их сотрудники МЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении ведомства.

SUP-фестиваль Юлия Карнаева © ИА REGNUM

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Участники экофорума отправились на плавсредствах в сторону полуострова Завойко до мыса Северного в Авачинской бухте. Во время морской прогулки поднялся сильный ветер и лодки отнесло в разные стороны. Нескольких человек спасатели взяли на буксир и доставили на берег.

«Оказавшись на берегу, участники форума живо делились впечатлениями и искренне благодарили спасателей за оказанную помощь», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине, по данным на 31 августа, на водных объектах утонули шесть человек, в том числе один ребёнок.