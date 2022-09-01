Уфа, , 10:42 — REGNUM Незаконное перемещение наличных денежных средств в крупном размере пресекли на рейсе Уфа — Ташкент сотрудники таможни в аэропорту города Уфы. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Деньги Ervins Strauhmanis

В ходе досмотра у жительницы Башкирии были обнаружены в ручной клади пять тысяч долларов США, восемь тысяч евро и два миллиона рублей. Всего 526 банкнот общей суммой свыше 50 903 долларов США.

«На сегодняшний день вывоз наличной иностранной валюты в сумме, превышающий эквивалент 10 тысячам долларов США на одного человека за пределы Российской Федерации запрещен. Аналогичный рублевый эквивалент необходимо задекларировать», — приводит пресс-служба слова заместителя начальника Башкирской таможни Рината Галиева.

Отмечается, что женщина должна была проследовать через «красный коридор» и подать декларацию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Материалы переданы в суд.

«Всего в 2022 году на таможенном посту аэропорт Уфа зарегистрировано 33 случая незаконного перемещения валюты через воздушную границу, общая сумма превышения допустимой без декларирования нормы составила 87 937 долларов США», — приводит пресс-служба слова начальника таможенного поста аэропорт Уфы Сергея Мельникова.