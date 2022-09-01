Чебоксары, , 10:36 — REGNUM В Чувашии выделяются средства на оснащение мультимедийным оборудованием зала совещаний администрации главы республики и ситуационного центра, которые расположены в новом здании Дома правительства. Соответствующие извещения о проведении электронных аукционов опубликованы на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Заказчиком выступает автономное учреждение «Центр информационных технологий» (АУ «ЦИТ» минцифры Чувашии). Предметом аукционов является оснащение мультимедийным оборудованием двух центров, расположенных в Доме правительства Чувашии. В частности, речь идёт об установке ЖК панелей, конференц-систем, трибун, подсистемах видеоотображения и ВКС, местах операторов.

Как следует из документации, оборудуют зал совещаний администрации главы республики и ситуационный центр, начальная цена контрактов составила соответственно47 132 182,14 рубля и42 739 555,98 рублей. Таким образом, общая сумма данных аукционов составила89 871 738,12 рубля. Данные средства выделяются из республиканского бюджета в государственной программы «Цифровое общество Чувашии».

Торги по указанным аукционам назначены на 20 сентября. Оснастить данные центры при заключении контрактов необходимо до 15 декабря 2022 года.