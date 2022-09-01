Чебоксары, 1 сентября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Чувашии выделяются средства на оснащение мультимедийным оборудованием зала совещаний администрации главы республики и ситуационного центра, которые расположены в новом здании Дома правительства. Соответствующие извещения о проведении электронных аукционов опубликованы на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

Заказчиком выступает автономное учреждение «Центр информационных технологий» (АУ «ЦИТ» минцифры Чувашии). Предметом аукционов является оснащение мультимедийным оборудованием двух центров, расположенных в Доме правительства Чувашии. В частности, речь идёт об установке ЖК панелей, конференц-систем, трибун, подсистемах видеоотображения и ВКС, местах операторов.

Как следует из документации, оборудуют зал совещаний администрации главы республики и ситуационный центр, начальная цена контрактов составила соответственно47 132 182,14 рубля и42 739 555,98 рублей. Таким образом, общая сумма данных аукционов составила89 871 738,12 рубля. Данные средства выделяются из республиканского бюджета в государственной программы «Цифровое общество Чувашии».

Торги по указанным аукционам назначены на 20 сентября. Оснастить данные центры при заключении контрактов необходимо до 15 декабря 2022 года.