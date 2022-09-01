Ярославль, 1 сентября 2022, 10:36 — REGNUM Депутаты Ярославской областной думы от фракции ЛДПР предлагают учредить ежегодную денежную выплату для родителей школьников, выплачиваемую в связи с началом учебного года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на текст проекта федерального закона.

Ярославская областная дума
Ярославская областная дума
Yarregion.ru

Проект внесли депутаты Ярославской областной думы Ирина Лобанова, Владимир Смирнов и Андрей Потапов. Они предлагают коллегам по областной думе поддержать нормативный акт и выступить с законодательной инициативой для внесения документа в Госдуму. Ярославские законодатели предлагают учредить выплату в 15 тысяч рублей на каждого ребенка.

В случае принятия закона новая выплата потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета. Как утверждается в финансово-экономическом обосновании, на эти цели должно быть выделено 282 миллиарда рублей. По мысли разработчиков новый федеральный закон мог бы вступить в силу с 1 января 2023 года.