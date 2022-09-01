Ярославль, 1 сентября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы от фракции ЛДПР предлагают учредить ежегодную денежную выплату для родителей школьников, выплачиваемую в связи с началом учебного года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на текст проекта федерального закона.

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Проект внесли депутаты Ярославской областной думы Ирина Лобанова, Владимир Смирнов и Андрей Потапов. Они предлагают коллегам по областной думе поддержать нормативный акт и выступить с законодательной инициативой для внесения документа в Госдуму. Ярославские законодатели предлагают учредить выплату в 15 тысяч рублей на каждого ребенка.

В случае принятия закона новая выплата потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета. Как утверждается в финансово-экономическом обосновании, на эти цели должно быть выделено 282 миллиарда рублей. По мысли разработчиков новый федеральный закон мог бы вступить в силу с 1 января 2023 года.