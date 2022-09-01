Кострома, 1 сентября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В новом учебном году в школы Костромской области пошли более 75 тысяч детей, для 8 тысяч из них это первый опыт. Об этом сообщает департамент образования и науки региона. Также за парты сегодня сели 3 тысячи выпускников 11 классов, и 6 тысяч девятиклассников. Более 60 школьников и студентов прибыли в регион из Донецкой и Луганской республик.

https://adm44.ru 1 сентября в костромской школе

Все 268 школ области успешно прошли приёмку, их признали готовыми к началу учебного года. На обновление образовательных учреждений, подготовку отопительной системы, закупку нового оборудования, компьютеров и пособий область потратила 1 млрд рублей. Большая часть средств — 94 млн рублей ушла именно на ремонт.

В Костроме привели в порядок кадетскую школу-интернат, где обучаются дети с 5 по 11 класс. Там обновили фасады, спортзал, инженерные коммуникации, сигнализацию, электросети, кровлю, в спортзал закупили новое оборудование. Также в областном центре отремонтировали корпус школы на улице Шагова, простаивавший 10 лет. В здание переедут 300 учеников начальных классов из школы № 30, что позволит им учиться в первую смену.

Во всех образовательных учреждениях области организуют утренние фильтры, чтобы не допустить закрытия классов в сезон ОРВИ на карантин. Торжественные линейки в школах области, как и по всей России, начнутся с поднятия российского флага под гимн. В дальнейшем эта церемония будет повторяться перед началом каждой учебной недели. Ещё одно важное нововведение — запрет на использование телефонов на уроках. По мнению главы Минпросвещения Сергея Кравцова они отвлекают детей от занятий. При этом, включать смартфоны на переменах можно.