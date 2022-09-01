Москва, , 10:34 — REGNUM Коалиционная группировка войск в рамках учений «Восток-2022» должна выполнить совместные задачи при агрессии условного противника, сообщили 1 сентября в Министерстве обороны России.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Учения стартовали 1 сентября. В них принимают участие военнослужащие России и Китая.

По информации министерства, подразделения коалиционной группировки совершили марши на боевой технике и завершили сосредоточение в назначенных районах учений на полигоне «Сергеевский» в Приморском крае.

«В ходе учения войскам (силам) коалиционной группировки войск предстоит выполнить совместные задачи в обороне и наступлении при отражении агрессии условного противника в целях сохранения мира, защиты интересов и обеспечения военной безопасности», — проинформировали в МО.