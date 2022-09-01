Абакан, , 10:33 — REGNUM В Хакасии, как и в других регионах России, 1 сентября отмечают День знаний. Жителей региона с праздником поздравили глава Хакасии Валентин Коновалов и председатель Верховного совета республики Владимир Штыгашев.

1 сентября Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня у ребят начинается яркий, насыщенный и ответственный период в жизни», — говорится в поздравлении.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, первые лица региона пожелали школьникам, воспитанникам профессиональных учебных заведений, студентам, родителям и педагогам «встретить 1 сентября с радостью и оптимизмом», добиться всего задуманного.

Как уточнили в республиканском министерстве образования, школы Хакасии в новом учебном году приняли около 75 тысяч учеников, в том числе более 8 тысяч первоклассников.

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