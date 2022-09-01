Лос-Анджелес, США, , 10:32 — REGNUM Руководитель отдела визуальных эффектов сериала Amazon «Пацаны» Стефан Флит заявил, что в в четвёртом сезоне шоу будет сцена, которая может шокировать даже тех зрителей, которые привыкли к скандальным моментам проекта. Публикацию он разместил 31 августа на своей странице в соцсети.

Постер фильма «Пацаны»

«Мои глаза не могут развидеть то, что я только что увидел», — написал Флит. Стоит отметить, что ранее он рассказал о том, какие эмоции испытывал при создании первой сцены третьего сезона «Пацанов», в которой члены группы ловят супергероя, способного уменьшаться до размеров комара. Многие пользователи Сети признались, что эта сцена их действительно шокировала.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Джек Куэйд, исполняющий в «Пацанах» роль Хьюи Кэмпбелла, сказал, что вряд ли появится в сериале «Поколение V» (Gen V), который будет представлять собой спин-офф оригинального шоу. Он, в частности, сообщил, что ранее встречался с членами актёрского состава проекта, но лично ему никто пока не предлагал в нём поучаствовать.

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