Москва, , 18:41 — REGNUM Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», почти шесть тысяч представителей бизнеса из всех регионов России воспользовались сервисами для начинающих предпринимателей — регистрации бизнеса онлайн, выбора налогового режима и организационно-правовой формы, а также получения электронной подписи. Как сообщает сайт цифровой платформы МСП, самыми активными оказались жители Москвы, Московской области, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга, Краснодарского края.

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«Запуск собственного бизнеса — нелегкий процесс, который требует особой внимательности. И мы делаем все для того, чтобы начинающие предприниматели смогли в режиме единого окна и в течение пары дней приступить к полноценной работе. Сервисы МСП. РФ за три минуты позволяют получить рекомендации по выбору налогового режима, а за пять минут — определиться с организационно-правовой формой вашего бизнеса. Как показывает практика, многие действующие предприниматели даже не знают о том, что у них неверно определен налоговый режим, а деятельность компании по документам расходится с реальной», — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«Мы занимаем лидирующие позиции по стране по количеству обращений к сервисам и услугам Цифровой платформы МСП. РФ. Всего от предпринимателей республики через сервис поступило около 6 тыс. заявок на получение поддержки», — пояснил директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Татарстана Айрат Шамсиев.

Как пояснила заместитель генерального директора Корпорации МСП Наталья Коротченкова, в 2022 году 472 предпринимателя республики воспользовались «зонтичными» поручительствами МСП.

«Всего же за год работы этого механизма господдержки их количество достигло 514. Мы видим, что «зонтичные» поручительства, запущенные по поручению главы государства, работают. Беря на себя до 50% рисков бизнеса перед банком, Корпорация помогает предпринимателям привлекать средства на более выгодных условиях. При этом для молодых и начинающих предпринимателей покрытие может достигать 90%, а для всех остальных — 70% в случае совмещения «зонтичных» поручительств с поручительствами РГО», — отметила Наталья Коротченкова.

Всего с момента запуска сервисами «Регистрация бизнеса», «Выбор организационно-правовой формы» и «Выбор налогового режима», «Получение электронной подписи» Цифровой платформы МСП. РФ воспользовались почти 8 тысяч раз. Некоторые предприниматели несколько раз возвращались к сервису по мере разработки бизнес-плана своего бизнеса.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя

Сервисы на цифровой платформе МСП стали доступны в феврале 2022 года — с их помощью, в частности, можно быстро получить поддержку по всем вопросам, связанным с регистрацией компаний.