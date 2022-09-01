Сеул, , 10:32 — REGNUM Правительство Южной Кореи закупит 450 тыс. тонн риса для госрезерва с целью стабилизации цен и на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя министерства сельского хозяйства.

Рис Pixabay.com

Согласно опубликованным данным, рис планируется закупить к концу ноября.

Известно, что нынешний объём закупки является самым большим с 2007 года. В прошлом году правительство закупило 350 тыс. тонн риса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее сократили посевную площадь риса на 0,7%, до 727 тыс. га.

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