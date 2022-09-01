Власти Южной Кореи закупят свыше 400 тыс. тонн риса для госрезерва
Сеул, 1 сентября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи закупит 450 тыс. тонн риса для госрезерва с целью стабилизации цен и на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя министерства сельского хозяйства.
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Рис
Согласно опубликованным данным, рис планируется закупить к концу ноября.
Известно, что нынешний объём закупки является самым большим с 2007 года. В прошлом году правительство закупило 350 тыс. тонн риса.
Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее сократили посевную площадь риса на 0,7%, до 727 тыс. га.
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