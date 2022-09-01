Донецк, , 10:30 — REGNUM Киевские боевики за прошедшие сутки 65 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили 1 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима.

Артиллерия ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 65 фактах ведения огня со стороны ВФУ. [Киевские каратели] выпустили 428 единиц различных боеприпасов», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что на донецком направлении ВСУ применяли — артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм, на ясиноватском — артиллерию 152 мм, на горловском — РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм.