Курган, 1 сентября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Губернатор Курганской области Вадим Шумков 1 сентября обратился к учителям региона с просьбой относиться к воспитанию гражданской ответственности в школьниках, как к миссии. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Пресс-служба губернатора курганской области 1 сентября в курганской школе

«Именно миссии. Поскольку я уверен, я знаю, государство на самом деле не так много теряет от того, какого качества будет ЕГЭ у конкретного ученика. Но оно приобретет несопоставимо больше, если он взрастёт ответственным, честным и любящим свою Родину гражданином. Речь идёт о возвращении той роли в воспитании наших детей, которую должны играть общество и государство. А для ребёнка и подростка вы и есть самые первые и самые главные представители того общества и государства, которых он встречает в начале пути после своей семьи и родителей», — заявил курганский губернатор.

Будущее России зависит от качества граждан, продолжил свою мысль Вадим Шумков, отметив, что длительное время вопрос воспитания ответственных граждан забалтывался, замалчивался либо перебрасывался, как ненужный мяч. Одни считали, что это, прежде всего, дело семьи, другие — что главная роль принадлежит обществу и государству. Третьи ссылались на засилье малопатриотичных программ и учебных материалов, написанных под кальку иностранных фондов-«доброхотов».

«На самом деле, истина, как всегда, посередине. Речь идёт не только об изучении важнейших исторических дат или знании слов гимна. Хотя и это немаловажные детали. Речь идёт о том, что наши ребятишки, выходя из наших учреждений, должны быть такими, какими вы хотите их видеть, такими, какими они нужны нашей стране, её будущему. А их патриотизм должен быть проявлен, прежде всего, в процветании нашей Родины, чтобы по одному её виду было сразу же ясно — эту Родину любят по-настоящему, а не только на словах», — пояснил Вадим Шумков.

Курганский губернатор подчеркнул в своём обращении к учителям, что миссия воспитания гражданина многомерна.

«Она включает в себя и прививание любви к Родине, к ее истории, к ее культурным и национальным особенностям. Она же включает в себя и воспитание реальным трудом, исключая любую его имитацию, ибо у общества потребителей нет никакого будущего, кроме как стать лёгкой добычей для других потребителей», — акцентировал Вадим Шумков.

Свои рассуждения глава Курганской области подытожил важностью в учительской профессии способности и готовности заглянуть в сердца, умы и души учеников, привнеся туда истинный свет и настоящую любовь к Родине.

«Поскольку это точно останется с ними и с нами навсегда», — подвёл черту Вадим Шумков.

В финале он пожелал педагогам Курганской области успехов в выполнении ключевой миссии.