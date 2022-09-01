Кемерово, , 10:28 — REGNUM В Кемеровской области 1 сентября открылись три новые школы, две в Кемерове и одна в Анжеро-Судженске. Учебные заведения построены в рамках нацпроекта «Образование», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Новая школа в Кузбассе Правительство Кемеровской области

Школа №5 в микрорайоне 7б Кемерова площадью 6,5 тыс. кв. метров рассчитана на 1225 человек. Акцент в обучении будет сделан на медицину, в связи с чем в школе оборудованы медико-биологический класс.

Также в микрорайоне 15А построен второй корпус школы №45 на 1050 мест. Таким образом, всего в двух школьных корпусах образование будут учиться 1742 ребёнка. Здесь организованы инженерные классы с углубленным изучением физики, химии, информатики, черчения и технологии.

«В микрорайоне «Восточный» Анжеро-Судженска открылась самая большая школа КуZбасса: ее площадь — 17,5 тысяч кв. м. Она рассчитана на тысячу мест. Для ребят оборудованы профильные инженерно-технические и медико-биологические классы, просторные кабинеты робототехники и музыки, мастерские», — отметили в правительстве.

Добавим, что в настоящее время в Кузбассе строятся четыре школы — в Юрге, Новокузнецке, Кемерове и поселке Пригородный Кемеровского округа. Строительство ещё трёх зданий начнётся до конца года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кузбассе в первый класс пошли более 33 тыс. детей