Лондон, , 10:26 — REGNUM На фоне усиливающейся экономической и политической неопределенности британский фунт продемонстрировал самое резкое месячное падение по отношению к доллару с октября 2016 года, как сообщает 1 сентября Financial Times.

Фунты стерлингов

В августе 2022 года фунт стерлингов упал на 4,5% до $1,16, что стало крупным месячным падением с момента проведения референдума по Brexit. Также фунт снизился почти на 3% и по отношению к евро.

Падение валюты отражает ухудшение перспектив британской экономики, в то время как энергетический кризис наносит мощный удар по предприятиям и потребителям. Дополнительную неопределенность вносит то, что новый премьер-министр, имя которого будет названо на следующей неделе, может определить новые приоритеты в налоговой политике.

«Циклические осложнения, вероятно, усилятся для фунта осенью, так как экономика Великобритании будет ориентироваться на новые фискальные инициативы на фоне продолжающегося роста стоимости энергоносителей и индекса потребительских цен», — заявили ранее аналитики JPMorgan.

Экономисты полагают, что ослабление фискальной политики может смягчить рецессию, которая, по прогнозам Банка Англии и многих британских экспертов, начнется в конце 2022 года. Однако некоторые аналитики говорят, что стимулирование такого рода может усложнить для Банка Англии борьбу с самой сильной инфляцией за последние 40 лет.

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