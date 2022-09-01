Париж, 1 сентября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон желает «хорошего возвращения в школу» 12 миллионам детей, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Поскольку в этот четверг, 1 сентября, 12 миллионов детей вернутся в школу, глава французского государства пожелал школьникам «хорошего старта».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, адресованное жертвам школьной травли. Накануне возвращения в школы, колледжи и вузы миллионов детей Эммануэль Макрон передал сообщение жертвам школьной травли. Президент призывает пострадавших осудить нападавших и рассказать об этом взрослым.