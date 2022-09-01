1 сентября 2022 | Время чтения 4 мин

Надир Керимов, , 13:15 — REGNUM Первый президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни. В 1985 году на внеочередном пленуме ЦК КПСС Горбачева избрали генеральным секретарем, с 1 октября 1988 года он также занимал и пост председателя Президиума Верховного Совета СССР, таким образом совмещая высшие должности государства и партии. Тогда же Горбачев объявил о программе реформ, которую позже назвали перестройкой. В Советском Союзе объявили политику гласности, в результате которой в 1990 году упразднили государственную цензуру. Узаконили частное предпринимательство, во внешней политике провозгласили «Новое мышление». Современники оценивают последствия проводимых им реформ неоднозначно: по мнению многих, именно эти изменения стали толчком к началу распада СССР. К концу 1980-х — началу 1990-х годов в результате противоречивости и непоследовательности в осуществлении перестройки произошло обострение кризиса во всех сферах жизни общества. Горбачев считал, что вмешательство извне в конфликт в Нагорном Карабахе приведет к серьезным международным последствиям, обе стороны должны сами договориться о взаимном сотрудничестве.

Горбачев Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это может вызвать серьезные последствия в международных отношениях и заставит международную общественность вмешаться в эти события. И тогда уже придется реагировать по-другому», — считал он.

Какие комментарии в социальных сетях Азербайджана о смерти Горбачева?

Комментарии на просторах телеграм-каналов «Ризван Гусейнов», Caliber и других:

Nazim Azizov: «А у меня очень смешанные чувства, с одной стороны, я понимаю, сколько бед и слёз принёс этот человек нашему народу… Но с другой стороны, не будь его, моя Родина неизвестно когда смогла бы освободиться от оков империализма… Да, за свою свободу мы заплатили по полной, даже скажу больше: мы переплатили за эту Свободу… Но такова была цена… Могли бы мы заплатить меньше? Конечно, могли…! Если не питали бы иллюзий и были бы более реалистичны, но за опыт тоже надо платить по той цене, которую он выставляет. Как у свободы, так и у опыта есть своя цена».

Скорпион: «Одиозная была личность! Наверное, будущие поколения, спустя ещё больший отрезок времени, смогут объективней взглянуть на поступки и решения этого политика. Но одно я могу сказать точно: только с его приходом всем республикам предоставилась историческая возможность обрести наконец свою хоть и относительную в некотором роде, но всё-таки независимость! Да, все республики заплатили за эту независимость, наверное, большую цену (как мы, 20 января 1990-го) но ведь понятно, что независимость даром не даётся! Иные страны платили намного более высокую цену за свою независимость (например, Алжир заплатил 1,5 млн жизней своих граждан за независимость от Франции!), мы по сравнению с такими государствами, можно сказать, «легко» отделались. Короче, время рассудит и всё поставит на свои места! С его уходом книгу под названием СССР можно считать законченной».

Orkhan Julfa: «Очень жаль, что не успел понести наказание».

Poziloy_inkassator: «Спасибо, Миша. Спасибо, что развалил Союз и мы получили какую-никакую суверенную страну. Я не забыл про кровь, но хотел напоследок что-то хорошее упомянуть».

ASİ: «Еще один избежавший суда и ответственности за седланное против Азербайджана».

KALIPSO: «Всех армян и азербайджанцев поздравляю… от него много бед досталось не только армянам и азербайджанцам, но и другим народам…».

Михаил Горбачев, Рональд Рейган и Джордж Буш-старший в США (сс) Reagan White House Photographs

lazyguy00: «Жаль, он не извинился за 20 января и за всё остальное».

Мнения в телеграм-каналах Turan News и «Карабах Сегодня»:

Ибрагим: «Я понимаю, что его политика была не идеальной, но это был лидер, который действительно хотел для людей свободы, в том числе для Азербайджана и других тюрков СССР».

Bulat: «Я считаю, что не нужно слишком радоваться смерти. Благодаря его политике совместно с Западом многие страны получили независимость. Если вы живете в стране, получившей в начале 90-х независимость, я считаю, что мы как минимум должны с небольшой долей уважения относиться к нему».

enot gugenot: «Проармянским был, начиная от жены до личного окружения. Карабахский конфликт ознаменовал череду конфликтов во всем Союзе, и тогда, когда надо было именно туда вводить войска и ОМОН и не дать возможности сепаратистам устраивать бойню по имени миацум, предотвратив начавшийся развал страны, он сделал все в точности наоборот. Плюс 20 января. Мягкотелый, недальновидный, проармянский политик. А армянам это и нужно было, чтобы кто-то стоял за спиной».