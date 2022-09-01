Ростов-на-Дону, 1 сентября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону школьный звонок 1 сентября прозвенит более чем для 124 тыс. учеников. Об этом в своём поздравлении с Днём знаний отметил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

«Сегодня за парты сядут более 124 тысяч юных ростовчан, около 15 тысяч из них — первоклассники. Дорогие ребята! Будьте любознательными и целеустремленными! Но не забывайте находить время и для своих хобби», — обратился к школьникам Логвиненко.

Сегодня в кружках и секциях занимаются более 122 тыс. детей.

С праздником глава администрации Ростова-на-Дону поздравил также педагогов и родителей школьников.