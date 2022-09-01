Нур-Султан, , 10:23 — REGNUM В Казахстане высокий социальный запрос на то, чтобы пенсионный возраст женщин не повышался, поэтому принято решение приостановить данный процесс. Об этом 1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев сообщил в послании народу республики.

Пенсионерка Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Женщины начали проводить массовые акции протеста, требуя не повышать возрастную планку выхода на пенсию. Президент решил пойти им на встречу в рамках объявленного курса на построение «справедливого» Казахстана.

«Планка пенсионного возраста для женщин будет до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года», — сказал Токаев.

Он также поручил создать новую инвестиционную стратегию для Единого накопительного пенсионного фонда, чтобы она была более эффективной.

Напомним, до 1996 года женщины могли выходить на заслуженный отдых в 55 лет, а мужчины — в 60, после чего пенсионный возраст повысили, соответственно, до 58 и 63 лет. В 2018 году процесс продолжили для женщин. В 2022 году пенсионный возраст для них достиг 60,5 лет и планировалось его повышать до 63 лет к 2027 году.