Сеул, , 10:23 — REGNUM В Южной Корее объявили семь регионов, наиболее пострадавших от проливных дождей, особыми зонами бедствия. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в список вошли: районы Тонджак и Сечо в Сеуле, города Ёджу, Ыйван и Ёнин в провинции Кёнгидо, уезд Хончхон в провинции Канвондо, город Порён в провинции Чхунчхон-Намдо.

Известно, что в конце августа правительство Южной Кореи объявило десять регионов, включая район Кванак в Сеуле, округ Янпхён в провинции Кёнгидо, особыми зонами бедствия.

По славам представителя президентской администрации, Юн Сок Ёль поручил министру внутренних дел Ли Сан Мину в ближайшие сроки предоставить финансовую помощь пострадавшим, а также отслеживать траекторию тайфуна «Хиннамнор», который приближается к Корейскому полуострову.

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