В Южной Корее объявили «особыми зонами бедствия» ещё семь регионов
Сеул, 1 сентября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В Южной Корее объявили семь регионов, наиболее пострадавших от проливных дождей, особыми зонами бедствия. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.
Согласно опубликованным данным, в список вошли: районы Тонджак и Сечо в Сеуле, города Ёджу, Ыйван и Ёнин в провинции Кёнгидо, уезд Хончхон в провинции Канвондо, город Порён в провинции Чхунчхон-Намдо.
Известно, что в конце августа правительство Южной Кореи объявило десять регионов, включая район Кванак в Сеуле, округ Янпхён в провинции Кёнгидо, особыми зонами бедствия.
По славам представителя президентской администрации, Юн Сок Ёль поручил министру внутренних дел Ли Сан Мину в ближайшие сроки предоставить финансовую помощь пострадавшим, а также отслеживать траекторию тайфуна «Хиннамнор», который приближается к Корейскому полуострову.
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