Сеул, 1 сентября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В Южной Корее объявили семь регионов, наиболее пострадавших от проливных дождей, особыми зонами бедствия. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, в список вошли: районы Тонджак и Сечо в Сеуле, города Ёджу, Ыйван и Ёнин в провинции Кёнгидо, уезд Хончхон в провинции Канвондо, город Порён в провинции Чхунчхон-Намдо.

Известно, что в конце августа правительство Южной Кореи объявило десять регионов, включая район Кванак в Сеуле, округ Янпхён в провинции Кёнгидо, особыми зонами бедствия.

По славам представителя президентской администрации, Юн Сок Ёль поручил министру внутренних дел Ли Сан Мину в ближайшие сроки предоставить финансовую помощь пострадавшим, а также отслеживать траекторию тайфуна «Хиннамнор», который приближается к Корейскому полуострову.

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