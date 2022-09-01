Москва, 1 сентября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В новом учебном году 2022–2023 гг. в школах Москвы будет обучаться рекордное число первоклассников — около 119 тысяч, сообщается на портале мэра столицы.

Правительство Иркутской области 1 сентября

В прошлом учебном году 2021–2022 гг. количество зачисленных в первый класс детей переводом из дошкольной группы составило около 60%, а в учебном году 2022–2033 гг. — более 63%.

Всего в этом году в образовательные учреждения Москвы пришли учиться более 1,6 миллиона школьников, 426 тыс. дошкольников и 100 тыс. студентов колледжей.

Как сообщало ИА REGNUM, в школах Московской области с 1 сентября начнут учёбы 3,2 тысячи детей, приехавших и Донецкой и Луганской Народных Республик.

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